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США — Замбия: прогноз на матч ОИ-2024

США — Замбия: прогноз на матч ОИ-2024
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 США — Замбия.

Ставка: победа США с форой (-3) за 1.86.

Футболистки женской сборной США по футболу добились куда бо́льших вершин, чем соотечественники-мужчины. Во-первых, они являются обладательницами Золотого кубка КОНКАКАФ. Во-вторых, выиграли четыре из девяти последних чемпионатов мира. В-третьих, за всю историю женского футбола с 1996 года лишь один раз остались без олимпийских медалей.

Конечно, стоит отметить, что в команде происходит смена поколений. Однако в стране уделяют значительное внимание развитию футбола среди женщин, а потому сменщицы тоже играют прилично. Сборную Замбии, которая на ЧМ-2023 получила по 0:5 от Испании и Японии, судя по всему, ждёт очередной разгром.

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