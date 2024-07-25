Франция — Колумбия: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 Франция — Колумбия.

Ставка: обе забьют за 1.87.

Сборная Франции принимает участие в турнире на правах хозяйки. Самое интересное здесь то, что женскую команду тренирует Эрве Ренар, который ранее работал со многими мужскими сборными из Африки. Под руководством французского специалиста женская французская команда в 2023-м сразу дала результат, дойдя до 1/4 финала.

Ждут прорыва от хозяев и на Олимпийских играх. Мотивация запредельная, поддержка — тоже. Вот только в соперниках в 1-м туре сборная Колумбии, которая также добралась до четвертьфинала на прошлогоднем ЧМ и при этом регулярно забивала. Судя по всему, лёгкой прогулки француженкам не дождаться. Придётся бороться.