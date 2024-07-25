БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Колумбия: прогноз на матч ОИ-2024

Франция — Колумбия: прогноз на матч ОИ-2024
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 Франция — Колумбия.

Ставка: обе забьют за 1.87.

Сборная Франции принимает участие в турнире на правах хозяйки. Самое интересное здесь то, что женскую команду тренирует Эрве Ренар, который ранее работал со многими мужскими сборными из Африки. Под руководством французского специалиста женская французская команда в 2023-м сразу дала результат, дойдя до 1/4 финала.

Ждут прорыва от хозяев и на Олимпийских играх. Мотивация запредельная, поддержка — тоже. Вот только в соперниках в 1-м туре сборная Колумбии, которая также добралась до четвертьфинала на прошлогоднем ЧМ и при этом регулярно забивала. Судя по всему, лёгкой прогулки француженкам не дождаться. Придётся бороться.

Материалы по теме
Да кому нужны эти мальчики? Следим за 1-м туром Олимпиады по футболу среди женщин
Да кому нужны эти мальчики? Следим за 1-м туром Олимпиады по футболу среди женщин
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android