«Шериф» — «Эльфсборг»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Эльфсборг».

Ставка: «Эльфсборг» победит за 2.50.

Доминирование тираспольского «Шерифа» в чемпионате Молдавии закончилось в прошлом сезоне после шести подряд чемпионских титулов. Впервые за такое приличное время команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы. Как итог: «осам» приходится бороться за место в Лиге Европы. Всё равно, несмотря на предыдущие попытки пробиться в Лигу чемпионов, большинство из них приводили во второй по значимости еврокубковый турнир.

Жёлто-чёрные с трудом прошли «Зирю», проиграв дома со счётом 0:1, а на выезде взяв реванш — 2:1. Но по большому счёту благодаря удалению в составе азербайджанского клуба. До того, как остаться в меньшинстве, «орлы» вели в счёте. Однако прошёл в следующий этап «Шериф», победив в серии пенальти.

У «Эльфсборга» таких проблем не было. Он спокойно разгромил «Пафос» в первой встрече со счётом 3:0 и повторил это вновь, но уже на выезде — 5:2. Параллельно у «жёлтых» начался сезон, сейчас они занимают четвёртую строчку в таблице. Но если посмотреть на общую картину, то «элегантные» идут с серией из пяти побед во всех турнирах.

Преимущество на стороне «Эльфсборга», и это видно невооружённым глазом. Команда только набрала ход и не собирается его терять. А вот «Шерифу» нужен другой тренер. Все задумки и тактика нынешнего явно не подходят команде. Поставим на победу «жёлтых» с коэффициентом 2.50.