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«Крылья Советов» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Крылья Советов» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ
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26 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.

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