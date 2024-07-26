«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

В предстоящем матче выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Сезон только начался, многие футболисты ещё не успели влиться в ритм чемпионата России. Им свойственно допускать много ошибок, и именно из этого складываются результаты.

Открытый стиль игры самарцев располагает к изобилию голов. У них не первый год наблюдаются проблемы с завершением, но затяжные безголевые серии наблюдаются редко. «Крылья Советов» очень много атакуют и создают. В конечном счёте это приносит плоды.

У «Ростова» в нападении тоже всё в порядке, однако с защитой и с выездными матчами проблемы решены не до конца. Поэтому предлагаем проверить «верх» по голам. История очных встреч только за.

Четыре из шести последних очных встреч получились результативными. Две другие проходили в Ростове-на-Дону, и обе выиграли жёлто-синие.