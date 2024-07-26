«Балтика» — «Уфа»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа».

Ставка: победа «Балтики» + тотал меньше 4.5 гола за 1.94.

Недавно калининградцы ещё немного усилили состав. Они подписали трёх футболистов клубов РПЛ — Никиту Бозова из «Спартака», Ивана Зазвонкина (аренда у «Динамо» на сезон) и опытного защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Уфа» на фоне «Балтики» выглядит беспросветным аутсайдером. Оно и неудивительно, ведь в прошлом сезоне она выступала в третьем по значимости дивизионе России. От игравшей ещё несколько лет назад в РПЛ команды ничего не осталось.

Теперь «Уфа» состоит из большого количества молодёжи, которой для становления нужен качественный тренер и обладающие опытом выступлений в РПЛ сокомандники. Летом «горожане» приобрели много игроков из клубов Первой лиги. В сущности, для сохранения прописки в Первой лиге этого должно хватить. Хорошо, если уфимцам удастся закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы второго по силе дивизиона страны.

Начали сезон «горожане» противоречиво. Они сыграли вничью с «Аланией» (0:0) и уступили «Нефтехимику» (1:2). У уфимцев были хорошие шансы победить нижнекамцев, но всё перечеркнуло удаление. Красную карточку схлопотал Денис Кутин. После этого соперник забил два гола.

Заключить пари на победу «Балтики» в матче с «Уфой» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Две последние очные встречи калининградцы выиграли. У них больше резервов, а также будет преимущество в виде поддержки родных трибун.

Высокой результативности не ждём. Во-первых, у обеих команд порядок в обороне. А во-вторых, у калининградцев не лучшим образом обстоят дела с реализацией моментов. В минувшем розыгрыше РПЛ они забили только 33 мяча. Будь завершение получше, команда могла бы сохранить прописку в элитном дивизионе.