«Балтика» — «Уфа»: коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги

26 июля в Калининграде состоится матч 3-го тура Первой лиги «Балтика» — «Уфа». Начало игры запланировано на 20:15 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей. Успех уфимцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют игроки «Балтики», сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении футболистов «Уфы» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.04.