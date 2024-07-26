«Рот-Вайсс Эс» — «Байер»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 3.5 мяча за 1.79.

У «Рот-Вайсс Эс» достаточно богатая история. Он был основан более 100 лет назад. Самый успешный период для красно-белых выпал на середину XX века. Тогда они выиграли чемпионат и Кубок Германии. С тех пор очень многое изменилось.

«Рот-Вайсс Эс» превратился в середняка третьего по значимости дивизиона Германии. Минувший сезон он закончил в середине турнирной таблицы — на седьмой строчке. В новом розыгрыше турнира от красно-белых ожидают большего.

У Хаби Алонсо, конечно, есть разделение на основной состав и резерв. Однако по ходу минувшего сезона команда из Леверкузена показала, что результат может сделать абсолютно любой её игрок, даже находившийся в глубоком запасе. Так что если тренер прибегнет к экспериментам, это не должно сильно повлиять на результат.

Поставить на победу «Байера» и тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.79. В 34 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Германии «фармацевты» забили целых 89 мячей. У них полный порядок с результативностью, но в контрольной встрече могут быть допущены ошибки в обороне. Так что голов ожидается много.