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«Енисей» — «Торпедо»: прогноз и ставки на матч Первой лиги

«Енисей» — «Торпедо»: прогноз и ставки на матч Первой лиги
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27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Енисей» — «Торпедо». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красноярцев можно с коэффициентом 2.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Успех москвичей оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Енисей» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Если забьют футболисты «Енисея», сыграет коэффициент 1.34. Гол в исполнении гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.

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