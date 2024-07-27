«Енисей» — «Торпедо»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Енисей» — «Торпедо».

Ставка: обе забьют за 1.97.

Это только начало сезона, многие команды нестабильны, потому что пережили много изменений летом. «Енисей» непременно постарается исправиться за поражение во встрече с «Соколом». Стены домашней арены помогут. Ждать, что «Торпедо» без борьбы отдаст очки, не стоит. При Кононове у него улучшилось многое, но нужно ещё прибавлять. Показатели команд говорят в пользу забитых мячей с обеих сторон. Такой вариант видится наилучшим для ставки.

В 17 встречах минувшего сезона Первой лиги дома красноярцы забили 38 мячей. Больше в родных стенах не забила ни одна команда второго по значимости дивизиона России. Впрочем, и пропустили за этот период времени красно-синие немало — 19 голов.

Москвичи в прошлом сезоне совсем не радовали результативностью, но при Кононове ситуация начала постепенно улучшаться. Только в 1 из 13 последних матчей в Первой лиге (11 в прошлом сезоне и два в новом) под его руководством автозаводцы не сумели забить.