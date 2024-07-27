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Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Рубин» в Казани

Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Рубин» в Казани
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27 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.69. При переводе на язык вероятности значение приближается к 58%. Успех «Рубина» оценивается коэффициентом 5.40 — это около 18% вероятности. Ничья идёт за 4.10 (24%).

Что касается голов, то здесь аналитики не ждут высоких показателей. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу петербуржцев. Такое событие доступно с коэффициентом 6.00 (больше 16% вероятности).

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