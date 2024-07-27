«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Оба клуба начали новый сезон Российской Премьер-Лиги с результативной победы. Казанский «Рубин» в 1-м туре гостил у «Нижнего Новгорода» и выиграл со счётом 4:2. Казанцы ответили на быстрый гол своим быстрым голом, а затем ударно провели вторую половину первого тайма. Хотя в итоге даже меньше владели мячом.

Казанский клуб с Рашидом Рахимовым в прошлом сезоне тоже смотрелся здорово, даже занял восьмое место. Однако забивал не так много — 31 мяч за 30 туров. Даже у вылетевших «Балтики» и «Сочи» голов насчитывалось больше. Вряд ли стоит ждать смелого футбола в атаке и против действующего чемпиона.

«Зенит» пока выглядит хорошо. Выписал 4:2 «Краснодару» в матче за Суперкубок России. Оформил разгромную сухую победу на выезде над самарскими «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ — 4:0. Теперь пожалует к «Рубину» в Казань, который, впрочем, в последние годы слишком часто причиняет неудобства.

Начиная с декабря 2018 года сине-бело-голубые встретились с казанским клубом девять раз. Только пять раз удалось выиграть, а ещё в четырёх случаях случались поражения. Любопытно, что последнее в Санкт-Петербурге нанёс именно «Рубин» Рашида Рахимова. То есть теоретически тренер знает, как играть с Сергеем Семаком.

Пока что «Зенит» встречался только с командами, которые действуют в атакующей манере. То есть оставляют много свободных зон. Отсюда по четыре мяча краснодарцам и самарцам. Вот только казанцы не такие, мячом распоряжаются аккуратнее. Едва ли они повторят ошибки предшественников. Скорее всего, сыграют в первую очередь надёжно.

Конечно, «Зенит» — заслуженный фаворит. Состав вместе со скамейкой у него подобрался очень солидный перед этим розыгрышем чемпионата России. Какой-то сенсации здесь не ждём. Однако и слишком много голов тоже не предвидится. В качестве ставки заманчиво выглядит комбинированный вариант «гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.10.