«Крылья Советов» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.55.

«В первом матче 2-го тура РПЛ сойдутся «Крылья Советов» и «Ростов». Неделю назад обе команды не добились успеха. Если честно, и сейчас не вижу очевидного фаворита в их паре.

«Крылья Советов» в 1-м туре Премьер-Лиги попали «под каток» «Зенита». Питерцы серьёзно настроились на игру и открыли счёт на первых минутах. К концу тайма счёт уже был 3:0, во второй 45-минутке команда Семака ещё раз забила и победила 4:0. Я бы не сказал, что такой разгром самарцы полностью заслужили. Они старались, свои моменты имели и много мячом владели. Но тут просто «Зенит» показал свой уровень – конкурировать с ним очень трудно.

А вот «Ростов» неделю назад играл с ЦСКА. И яркого матча мы там не увидели. Видимо, в 1-м туре никто терять очки не хотел. Слишком уж осторожничали противники, много не рисковали и старались больше владеть инициативой. Команда Карпина была чуть активнее, больше моментов имела. Но итог – всё равно 0:0.

Конечно, «Ростов» в этом сезоне снова доставит много проблем соперникам, я уверен. Это всё ещё достаточно сильный клуб с определённым уровнем. Но и «Крылья Советов» я бы со счетов не сбрасывал. Это тоже крепкий коллектив.

Учитывая, что команда Осинькина играет дома, не думаю, что она проиграет. Поставлю на боевую ничью тут», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».