«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.64.

«Самарцы неудачно стартовали в РПЛ, правда, соперник был самый серьёзный из всех — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Впрочем, даже в матче с действующими чемпионами самарцы должны были забивать. Моментов у ворот Евгения Латышонка было предостаточно, но всё время что-то мешало: то вратарь творил чудеса, то банально не хватало точности.

«Зенит» же было не остановить, команда Сергея Семака регулярно разрывала оборону соперника и уже к 18-й минуте вела 2:0. «Крылья» попытались переломить ход игры, но в итоге пропустили ещё. Окончательный счёт — 4:0, по игре самарцы явно такого не заслуживали. Матч с «Ростовом» — хорошая возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

Ростовчане в первом туре приняли участие в скучнейшем матче — 0:0 с ЦСКА при удручающей статистике ударов в створ — 2:1. В целом команда Карпина играла более активно, но явно не хватало передач в последнюю треть поля. Нулевая ничья здесь скорее в пользу армейцев, но болельщики обеих команд вряд ли получили удовольствие от игры. Такой характер игры можно объяснить жарой, которая установилась в Ростове. Матч хоть и был вынесен на вечер, но это не сильно спасало, температура во время матча была в районе 28 градусов. В Самаре сейчас погодные условия оптимальные для футбола, а значит, мы можем рассчитывать на более целостную игру. Явного фаворита в этой игре нет, поэтому я предлагаю рискнуть и поставить на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».