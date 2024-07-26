«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«В 1-м туре российского чемпионата «Крылья» умудрились дома крупно проиграть «Зениту» со счётом 0:4. И, конечно, после такого, особенно домашнего поражения, мотивация у команды Игоря Осинькина будет запредельной на то, чтобы намного лучше проявить себя в следующей встрече, которая пройдёт в Самаре, в матче с командой «Ростов».

«Ростов» в 1-м туре сыграл с ЦСКА 0:0, но если попытаться суммировать впечатление о том, сколько создали обе команды, то у «Ростова», пожалуй, всё-таки было определённое преимущество над армейцами, которые свой первый удар в створ нанесли только в самом конце второго тайма, и то после ошибки игроков «Ростова». Поэтому мне кажется, что «Ростов», сыгравший с совершенно нетипичным для себя счётом 0:0 в матче с ЦСКА, в этой встрече с «Крыльями» может быть и результативнее, и вполне может пропустить, поскольку всё-таки при Карпине «Ростов» очень редко играл нерезультативные матчи.

Обычно эта команда находит несколько возможностей для того, чтобы забить сама, ну и позволяет сопернику отличиться. Об этом говорит статистика. Мне кажется, что в матче «Крылья Советов» — «Ростов» мы увидим голы со стороны обеих команд», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».