«Балтика» — «Уфа»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа».

Ставка: победа «Балтики» и ТБ 1.5 за 2.10.

«Балтика» вылетела из РПЛ, но при этом здорово пошумела в Кубке России, где дошли до финала, попутно выбив «Локомотив» и «Спартак». В решающем мачте имели неплохие шансы, даже вели в счёте, но «Зенит» оказался сильнее, забрав трофей. В 1-м туре в «Лучшей лиге мира» «Родина» и «Балтика» выдали закрытый, равный матч, с минимумом моментов и без голов. Во 2-м туре голы были, но не было победы — ничья в Сочи 1:1.

«Уфа» пару лет назад вылетела из РПЛ, но не просто, а транзитом через Первую лигу, упала ещё ниже. В начале прошлого сезона Сергея Гуренко сменил другой бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачёв, вместе с ним уфимцы сделали шаг наверх. Старт сезона сложно назвать успешным: если ничья 0:0 на выезде в матче с «Аланией» — нормальный результат, то поражение в Нижнекамске — нет. «Уфа» вела в счёте до 80-й минуты, но Алиев и Шоркин принесли победу команде Новикова.

«Балтика» — фаворит, однако тут нет ничего удивительного. Калининградцы только спустились из элиты, а уфимцы, наоборот, в Первую лигу вернулись. Плюс у Александра Грищенко есть имеющие опыт игры в РПЛ футболисты, да и родные стены забывать не стоит. Даже в РПЛ в Калининграде соперникам было непросто, а бо́льшую часть своих очков «Балтика» набрала именно дома. Победа «Балтики» и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».