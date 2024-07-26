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«Балтика» — «Уфа»: когда матч Первой лиги, кто фаворит, прогнозы

«Балтика» — «Уфа»: когда матч Первой лиги, кто фаворит, прогнозы
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26 июля в Калининграде состоится матч 3-го тура Первой лиги «Балтика» — «Уфа». Начало игры запланировано на 20:15 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей. Успех уфимцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
26 июля 2024, пятница. 20:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Уфа
Уфа
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют игроки «Балтики», сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении футболистов «Уфы» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.04.

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