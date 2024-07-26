«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Артёма Шмелькова на игру РПЛ в Самаре

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

«2-й тур нового сезона РПЛ-2024/2025 открывают в Самаре «Крылья Советов» и «Ростов». Позади только-только сыгранные матчи стартового уикенда, впечатления от которых нельзя назвать радужными для поклонников обеих команд. «Крылья Советов» Игоря Осинькина попали под мощный каток «Зенита». Питерцы свою готовность и отмобилизованность явили ещё в игре за Суперкубок. А тут ещё и самарцы дали слабину с самого начала, что во многом весь ход матча и предопределило. К 18-й минуте 0:2, к этому добавились мячи, пропущенные Ломаевым в концовках каждого из таймов, — 0:4. Больно, конечно. Но не убийственно.

«Крылья Советов» лишились Салтыкова, Горшкова, отдали в аренду Карпицкого, а приобрели пока только вратаря-ветерана Песьякова — как раз у «Ростова». Играют прежней обоймой и наверняка ждут усиления. И своим болельщикам «Крылья Советов» должны: они не выигрывали в трех последних домашних матчах прошлого сезона и забили в них только один гол.

«Ростов» под предводительством Валерия Карпина — это, несомненно, знак качества и мощная константа. Несмотря на то что прошлый сезон получился не таким цельным, как сезон-2022/2023: седьмое место после четвёртого. Кстати, ростовчане обогнали «Крылья Советов» в итоговой таблице только на два очка. И тоже имеют некрасивый «хвост» из концовки: три последних гостевых матча сезона прошедшей весной «Ростов» проиграл. Сейчас интересно следить за выстраиванием заново вратарской линии. В 1-м туре дебютировал Ятимов, но есть ещё Ханкич и Одоевский. В остальном игра ростовчан поставлена и вполне узнаваема. В стартовом туре они, прямо скажем, на рожон не лезли и сыграли с ЦСКА максимально аккуратно 0:0.

«Крылья Советов» забьют в компенсацию того, что создали, но не реализовали с «Зенитом». «Ростов» всегда очень осмотрительная команда, но почему-то на фоне такого соперника, как «Крылья Советов», ростовчане из раза в раз становятся бесшабашной ватагой. Поэтому стоит верить, что и на этот раз у этих оппонентов получится весёлая встреча. А результативность будет под стать первому матчу стартового тура «Локомотив» — «Акрон». Ставка: тотал больше 2.5», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».