«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: гол «Крыльев» в первом тайме за 1.95.

«2-й тур Мир РПЛ стартует в Самаре на «Солидарность Арене». «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Обе команды подходят к этому матчу без забитых мячей. «Крылья» проиграли 0:4 «Зениту». «Ростов», имея преимущество в игре с ЦСКА, не смог его воплотить в забитые мячи. Но по качеству игры что «Крылья», что «Ростов» оставили очень приятное впечатление. «Крылья» явно не по игре уступили с таким счётом. Они должны были забивать. Где-то выручил «Зенит» Латышонок, где-то не хватило расторопности и хладнокровия тому же Бабкину, особенно в первом тайме. Но во втором уже при счёте 0:3 игра практически закончилась. У «Ростова» тоже были хорошие моменты: где-то подтащил Акинфеев, где-то «Ростову» тоже откровенно не повезло.

В общем, веду к тому, что, скорее всего, голы должны быть в этом матче, потому что «Крылья» успешно в целом играют против «Ростова» у себя дома. В прошлом сезоне была крупная победа 5:1, когда «Ростов» не подъехал, как сказал Валерий Георгиевич Карпин. В самом начале пропустили пару мячей, потом попытались в игру вернуться, но в итоге уступили 1:5. До этого в сезоне «Ростов» обыграл Самару в гостях со счётом 3:1. Ну, в общем, команды результативные и любят играть в атаку, при этом в обороне и у тех и у других определённые проблемы имеются.

Поэтому, мне кажется, игра должна получиться результативной, и после 0:4 дома от «Зенита», думаю, Осинькин найдёт нужные слова, правильные слова, подготовит футболистов к матчу против «Ростова». «Ростов» играет достаточно авантюрно, пытаясь постоянно через пас выходить из обороны, «Крылья» могут на этом подловить, причём подловить уже в первом тайме. Мой прогноз — гол Самары в первом тайме за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».