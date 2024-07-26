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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

«Пари НН» — ЦСКА: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ
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27 июля в Нижнем Новгороде состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Начало игры намечено на 15:00 мск.

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Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Марко Николича: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч чемпионата России «Пари НН» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.68. Гол в исполнении игроков ЦСКА доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.

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