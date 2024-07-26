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«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Крылья», несмотря на разгромное поражение от «Зенита», впереди создали немало, в первом тайме моментов было хоть отбавляй. Но не везло, чуть не хватало точности. И, конечно, Латышонок показал, что не зря его приобрели. В обороне полный провал. Не знаю, оставят ли связку Гапонова с Солдатенковым, провалились они. Но уверенной замены на сегодняшний день нет, Евгеньев ошибается ещё чаще.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Ростова» счёт 0:0 вообще удивителен. Могли забить в ворота ЦСКА, не хватило хладнокровия, а где-то и мастерства. Не верю, чтобы команда Карпина не забила во втором матче подряд. Но и пропустят ростовчане наверняка. Настрой у самарцев будет сумасшедшим. А тот факт, что не пропустили от армейцев, ещё ни о чём не говорит. Свои ошибки ростовская оборона ещё допустит, с учётом того, что вратарь там новый, а ему придётся действовать рискованно при начале атак.

Поэтому выбор простой у меня – «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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