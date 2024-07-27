«Пари НН» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча 2.25.

В матче 1-го тура РПЛ нижегородцы дома проиграли «Рубину» (2:4). Они больше владели мячом, но от этого не оказалось никакого прока. Казанцы не заметили обороны клуба из Нижнего Новгорода. Если бы они не играли по счёту, то могли бы забить куда больше мячей.

Конечно, это только первый матч сезона, и далеко не все футболисты подходили к нему в оптимальном тонусе. Однако есть основания полагать, что выбранная Сашей Иличем тактика совершенно не подходит нижегородцам. Они слишком сильно раскрылись во встрече с «Рубином», и это аукнулось.

Илич здорово улучшил игру «Пари НН» в нападении. Клуб активно шёл вперёд и создавал моменты, о чём раньше его болельщики могли только мечтать. Однако команда из Нижнего Новгорода привыкла играть от обороны. Ей удобен этот стиль. На привыкание к новому может уйти много времени.

ЦСКА в плане рисунка футбола на удивление стабилен. После назначения Марко Николича в игре армейцев ничего не изменилось. Что было отлажено Владимиром Федотовым, то они и показали во встрече 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Впрочем, Марко Николич отметил, что это не тот футбол, который он хочет видеть в исполнении московской команды. Он сказал, что армейцам не хватает качества при выходе из обороны в атаку. Пока что Николич может положиться на Чалова. Ломать голову над качественной заменой пока не нужно. У тренера есть время для того, чтобы заняться адаптацией новобранцев и улучшением рисунка футбола. На сборах его подопечные показали себя весьма неплохо.