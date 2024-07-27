«Факел» — «Акрон»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

27 июля на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Акрон». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.20. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2200 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.78.