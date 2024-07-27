«Факел» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Акрон».

Ставка: «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«Факел» ослаблен серьёзной кадровой потерей и подходит к встрече в абсолютно несобранном виде. Будет успехом, если воронежцы хотя бы не пропустят много. Они должны постараться не расстроить болельщиков после провала в 1-м туре.

«Акрон» видится способным на сюрприз. Он очень здорово показал себя в матче с «Локомотивом» и в предстоящей игре предоставит новую порцию интересного комбинационного футбола.

Большого количества забитых мячей ждать не стоит. У воронежцев совсем плохо обстоят дела в нападении. В прошлом сезоне чемпионата России они забили всего лишь 22 мяча — меньше всех, а во встрече с «Динамо» даже в большинстве не могли соорудить ничего путного.