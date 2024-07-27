«Динамо» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита дерби

27 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Букмекеры считают «Динамо» более предпочтительным кандидатом на роль победителя в московском дерби. Сделать ставку на победу бело-голубых предлагается с коэффициентом 2.18, что близится к 45% вероятности.

Успех «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.30 — это всего 30% вероятности. Рядышком и ничейный исход с коэффициентом 3.80 (около 25% вероятности).

Вместе с тем аналитики ждут от соперников результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, а тотал меньше 2.5 доступен за 2.20. На голы в обе стороны дают коэффициент 1.61. Самые вероятные счета — 1:1 или 2:1 в пользу принимающей стороны.