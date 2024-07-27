«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» за 2.18.

Новый сезон был начат бело-голубыми с домашней победы над «Факелом» со счётом 3:1. Подопечные Марцела Лички ударно провели первый тайм, забив три мяча до 30-й минуты. Довести дело до крупного счёта помешало раннее удаление — на 40-й минуте команду подвёл Даниил Фомин. После перерыва играть в меньшинстве было нервно.

Однако перед «Локомотивом» у «Динамо» даже так есть запас. Железнодорожники разошлись с Антоном Миранчуком и Максимом Глушенковым разными путями, а с трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша» затормозили. По слухам, не смогли договориться об оплате, а больше денег предложил «Спартак». Кому играть в атаке теперь — непонятно.

Да, Михаилу Галактионову удалось одержать победу над «Акроном» в 1-м туре. Дома, со счётом 3:2. Очень хорошо себя проявила молодёжь. Сергей Пиняев, к которому мы уже привыкли, открыл счёт, а 19-летний Алексей Батраков вывел команду вперёд во второй раз по ходу встречи. Аплодисменты.

Только вот молодые футболисты, как правило, нестабильны. Спросите у Валерия Карпина, «Ростов» которого часто недобирал из-за этого очки. «Динамо» же готово продолжить борьбу с «Зенитом», тянущуюся с прошлого сезона. Так что в московском дерби логично ждать победу бело-голубых с коэффициентом 2.18.

Альтернативный вариант — тотал больше 2.5 мяча за 1.71. Как видно, с голами проблем у обеих команд абсолютно никаких. При этом у «Локомотива» в обороне как гулял ветер, так и гуляет, а новые 19-летние центральные защитники «Динамо» — Майсторович и Лепский — будут ошибаться регулярно.