Аргентина — Ирак: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Аргентина — Ирак.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2.5) за 3.60.

Встреча между Аргентиной и Марокко обернулась настоящей драмой. И это уже в 1-м туре Олимпиады! Подопечные Маскерано сравняли счёт на 90+16-й минуте, но из-за беспорядков игра была остановлена почти на два часа. Как только она возобновилась, гол был проверен с помощью видеоповторов и отменён.

Это означает, что бело-голубые вполне могут вылететь из турнира, если проиграют Ираку. Маскерано предстоит проделать серьёзную работу и правильно настроить аргентинцев после такого скандального поражения. «Львы Месопотамии» могут гарантировать себе выход в плей-офф, если наберут ещё три очка. Встречу 1-го тура они выиграли у Украины со счётом 2:1. Хватит ли сил на ещё одну сенсацию?

Аргентине не нужна дополнительная мотивация, чтобы побеждать иракцев. Маскерано и Альварес должны понимать, что соперник не простой. Но качество состава у бело-голубых намного лучше, чем у «львов Месопотамии». Мы считаем, что аргентинцы соберутся, настроятся и разгромят Ирак. Поставить на победу Аргентины с форой (-2.5) можно за 3.60.