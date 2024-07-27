БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Ирак: прогноз на матч ОИ-2024

Аргентина — Ирак: прогноз на матч ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Аргентина — Ирак.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2.5) за 3.60.

Материалы по теме
Аргентина и Франция учинят разгром, Украина зря приехала. Чего ждать от Олимпиады-2024
Аргентина и Франция учинят разгром, Украина зря приехала. Чего ждать от Олимпиады-2024

Встреча между Аргентиной и Марокко обернулась настоящей драмой. И это уже в 1-м туре Олимпиады! Подопечные Маскерано сравняли счёт на 90+16-й минуте, но из-за беспорядков игра была остановлена почти на два часа. Как только она возобновилась, гол был проверен с помощью видеоповторов и отменён.

Это означает, что бело-голубые вполне могут вылететь из турнира, если проиграют Ираку. Маскерано предстоит проделать серьёзную работу и правильно настроить аргентинцев после такого скандального поражения. «Львы Месопотамии» могут гарантировать себе выход в плей-офф, если наберут ещё три очка. Встречу 1-го тура они выиграли у Украины со счётом 2:1. Хватит ли сил на ещё одну сенсацию?

Аргентине не нужна дополнительная мотивация, чтобы побеждать иракцев. Маскерано и Альварес должны понимать, что соперник не простой. Но качество состава у бело-голубых намного лучше, чем у «львов Месопотамии». Мы считаем, что аргентинцы соберутся, настроятся и разгромят Ирак. Поставить на победу Аргентины с форой (-2.5) можно за 3.60.

Материалы по теме
А вот и первые трудности для Семака. Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»
А вот и первые трудности для Семака. Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android