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Украина — Марокко: прогноз на матч ОИ-2024

Украина — Марокко: прогноз на матч ОИ-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Украина — Марокко.

Ставка: Марокко не проиграет + обе забьют за 2.20.

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Жёлто-синие доминировали и создали множество моментов в матче с Ираком, но на результате это не отразилось. Украинцы проиграли со счётом 1:2. Причём команда была впереди, но растеряла преимущество. Если подопечные Руслана Ротаня в очередной раз проиграют, то обрекут себя на досрочный вылет из турнира.

Теперь Украине нужно реагировать и доказывать на поле, что она заслуживает выйти в плей-офф. Но сделать это в игре с Марокко будет очень сложно. «Атласские львы» победили аргентинцев (2:1), пусть и в очень скандальном матче.

Мы считаем, что жёлто-синие прибыли на Олимпиаду совершенно не готовыми к таким испытаниям. Тренеру с трудом удалось собрать состав. Естественно, никого из звёзд футбола нет. Так ещё и клубы украинской лиги отказывались отпускать своих важных футболистов. Предлагаем поставить, что «атласские львы» не проиграют и «обе забьют» за 2.20.

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