Франция — Гвинея: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Франция — Гвинея.

Ставка: победа Франции с форой (-2.5) за 3.00.

Франция начала выступление на ОИ-2024 уверенно. Команда разгромила сборную США со счётом 3:0. Александр Ляказетт был великолепен. Он забил гол и сделал результативную передачу. Блеснул и Майкл Олисе, оличившись одним забитым мячом. Хотя по статистике большого преимущества у «трёхцветных» не было. Они показали очень хорошую реализацию.

Гвинея разочаровала, потерпев поражение во встрече с Новой Зеландией со счётом 1:2. Хотя команда подходила к ней в роли фаворита. Теперь задача усложняется. Чтобы сохранить шансы выйти в плей-офф, необходимо сотворить громкую сенсацию в предстоящей игре.

Однако такое кажется невозможным. Французы показали, что находятся в великолепной форме. Они должны легко побеждать Гвинею благодаря мастерству футболистов. Ляказетт и Олисе не единственные, кто могут сделать результат. Победа «трёхцветных» с форой (-2.5) идёт с коэффициентом 3.00.