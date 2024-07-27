«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч

28 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 3:00 мск.

Игра состоится на нейтральном поле в США, где команды проводят предсезонное турне.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2130 рублей.

Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.42. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.75.