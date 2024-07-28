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«Арсенал» — «МЮ»: прогноз на матч

«Арсенал» — «МЮ»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.13.

Всё свидетельствует в пользу результативного исхода грядущего матча. У обеих команд есть проблемы оборонительного характера. «МЮ» постарался закрыть их трансфером перспективного защитника, но получится или нет — покажет время. В тот же момент у клубов всё в порядке с результативностью. История очных встреч свидетельствует в пользу изобилия голов.

Хоть игра и товарищеская, статус одного из наиболее значимых соперничеств не только в истории английского футбола, но и всего мира, никто не отменял. Предлагаем заключить пари на тотал больше 3.5 мяча за 2.13. Пять из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом.

И примечательно, что побеждали клубы по очереди. Какие бы проблемы ни были у команд, сумасшедший настрой их нивелировал. Поэтому выявить фаворита в предстоящей встрече не представляется возможным. Удивить способны как лондонцы, так и манкунианцы.

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