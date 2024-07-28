«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: коэффициенты букмекеров на матч РПЛ

28 июля на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Победа «Краснодара» доступна с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно почти 70% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1450 рублей.

Если выиграют гости — футболисты махачкалинского «Динамо», сыграет коэффициент 7.80. При переводе на цифры вероятности это около 12%. Ничья более вероятна — коэффициент 4.80.

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Голы в обе стороны оцениваются в 2.26, а самыми вероятными счетами встречи называют 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.