«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Краснодара» по угловым с форой (-3) за 2.10.

Без Матвея Сафонова многие пророчат «быкам» увеличение количества пропущенных мячей. Логично. Подопечные Мурада Мусаева проиграли в матче за Суперкубок России тому же «Зениту» со счётом 2:4. Проспали первый тайм, а когда проснулись во втором — времени уже осталось мало. В 1-м туре нового сезона чемпионата России гостили в Грозном у местного «Ахмата» и снова остались без победы, сыграв вничью 1:1.

Зато в предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» можно ожидать от «Краснодара» выступления с позиции силы. Во-первых, сами махачкалинцы в РПЛ — лицо новое. Начали с ничейного матча с «Химками» (1:1), однако чувствовался недостаток усиления. Большинство футболистов выступают уже не первый год, а здесь-то уровень выше.

Дебютанту явно не хватает хорошего нападающего и тех, кто будет ему подыгрывать. Без этого угрожать даже таким же аутсайдерам непросто. О грандах и речи не идёт. Кроме того, в Первой лиге динамовцы старались действовать от печки и не часто радовали крупными счетами. Едва ли покажут иной сценарий в матче с одной из самых атакующих команд России.

Второй момент — домашний стадион «Краснодара». Для краснодарцев игра станет первой на своём поле, поэтому поддержка ожидается соответствующая. В прошлом сезоне получилось стать лучшей домашней командой чемпионата России, вряд ли что-то изменилось в межсезонье. Скорее всего, хозяева приберут мяч к ногам и будут давить. Гостей, учитывая их стиль, такой расклад устроит.

Махачкалинцам останется только терпеть и выбегать в контратаки. Шансы, разумеется, будут, ведь проблемы краснодарцев в обороне никуда не делись. Однако в качестве ставки выберем победу «Краснодара» с форой по угловым. «Динамо» даже за время встречи с таким же аутсайдером «Химками» подало меньше угловых.