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Букмекеры оценили шансы «Спартака» одержать первую победу в сезоне

Букмекеры оценили шансы «Спартака» одержать первую победу в сезоне
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28 июля на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

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В 1-м туре «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2), а «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо».

Эксперты отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

Успех «Химок» оценивается коэффициентом 4.50 — это около 21% вероятности. Даже в ничью верят больше — коэффициент составляет 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 2-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Поставить на голы в обе стороны предлагают за 1.86. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.92.

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