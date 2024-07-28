Букмекеры предсказали точный счёт матча «Химки» — «Спартак»

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28 июля на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

В 1-м туре «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2), а «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо».

Эксперты отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

Успех «Химок» оценивается коэффициентом 4.50 — это около 21% вероятности. Даже в ничью верят больше — коэффициент составляет 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 2-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Поставить на голы в обе стороны предлагают за 1.86. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.92.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.00, на 2:1 в пользу красно-белых дают 8.30. Ставки на точный счёт 2:0 в пользу «Спартака» принимаются за 8.50.