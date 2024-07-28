«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак».

Ставка: «Химки» не проиграют за 1.96.

У Франка Артиги собрался интересный состав. На воротах опытный Илья Обухов, а в атаке Резиуану Мирзову помогают Лукас Вера с Антоном Заболотным. Последний уже успел отличиться. Не забывает и о ветеранах — Денис Глушаков и Кирилл Панченко могут хорошо повлиять на раздевалку. При этом некоторые футболисты заявляют о готовности тренера к РПЛ.

И это плохие новости для «Спартака». В дебютной игре сезона под руководством нового наставника московский клуб всухую проиграл «Оренбургу» — 0:2. Деян Станкович заявил, что его подопечные оказались не готовы к высоким забросам и резким выбеганиям соперника. Хотя есть вопросы и к тренерскому штабу, который оставил на скамейке Литвинова и Пруцева.

Всех собак на серба спускать, разумеется, не стоит. С атакой у красно-белых в предстоящем сезоне в принципе ожидаются проблемы. Квинси Промес больше недоступен, Александр Соболев мысленно в футболке «Зенита» и тренируется индивидуально. Подписали опытного Виллиана Жозе, но тот ещё набирает подходящие кондиции. А Эсекьель Барко только-только перешёл.

Добавьте сюда и то, что «Химки», вопреки распространённым слухам о связях руководства обоих клубов, регулярно дают «Спартаку» бой. По крайней мере, на своём поле. Лишь один из последних трёх выездов в Химки для красно-белых закончился победой. При этом со счётом 3:2, то есть с двумя пропущенными. В остальных двух случаях — ничья со счётом 1:1 и поражение со счётом 1:2.

Как видно, химчане регулярно тревожат спартаковских вратарей. С учётом качественного усиления в собственной атаке и текущей нестабильности в игре оппонента можно ожидать, что потревожат снова. Двойной шанс «Химок» выглядит соблазнительно. Альтернативный вариант — обе забьют. Всё же второй сухой матч подряд для Станковича будет перебором.