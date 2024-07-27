«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 27 июля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА за 1.85.

«Московские армейцы, не забившие ничего в Ростове, еле-еле отплевались, еле отбились, сыграли вничью 0:0 в дебютном матче Марко Николича. Его с прошедшим днём рождения, как раз в день игры с «Ростовом» ему стукнуло 45. Второй подряд выездной матч для ЦСКА, на сей раз в Нижнем Новгороде, который пропустил четыре, а мог и пропустить больше от «Рубина» в заключительном матче 1-го тура. «Пари НН» проиграл 2:4.

Я скептически отношусь, честно говоря, к возможностям «Пари НН» в этом сезоне. Не сказать, что команда сильно изменилась. И этот подготовительный период коротенький вряд ли мог кардинально что-то поменять при Саше Иличе в нынешнем «Пари НН».

ЦСКА в конце прошлого сезона, ещё тогда с Федотовым, покуражился в Нижнем Новгороде, забил шесть мячей, мог и больше забить, один мяч был в концовке ещё отменён. Была победа 6:2. Если «Нижний Новгород» продолжит так играть в обороне, как он действовал в матче с «Рубином», то Саша Илич, на мой взгляд, первый кандидат на выход.

ЦСКА просто сильнее. Да, такую двигательную активность, которую показал «Ростов», сдержать было очень непросто в 1-м туре. Я думаю, что в Нижнем Новгороде армейцам должно быть попроще. ЦСКА мастеровитее, сильнее. Чалов пока ещё не уехал, скорее всего, он выйдет в составе. Даже если не выйдет, всё равно есть кому играть. Тот же Давила сейчас вернулся, есть Мусаев, есть Обляков, которого можно подвинуть чуть ближе к атаке. В общем, верю в ЦСКА и верю в победу ЦСКА в Нижнем Новгороде.

Мой прогноз — победа ЦСКА за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».