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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура РПЛ

«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 2.95.

«Интересно было посмотреть на «Пари НН» в прошлом туре. Илич обещал зрелищный футбол, в атаку. Да, два мяча забили, молодцы. Но всё, что касается обороны, тихий ужас. Пропустили от «Рубина» четыре мяча, а у казанцев не самая сильная атака в лиге. Дальше будет не лучше, как мне кажется. А резко переключиться на чисто оборонительную игру вряд ли Илич способен.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'    

У ЦСКА тоже новый тренер, тоже серб. И в первом матче могли уступить, но повезло. Сыграли 0:0 на сложном выезде. Я в плюс заношу этот результат для армейцев. Здесь соперник будет гораздо проще, менее сыгранный, менее мастеровитый. Думаю, ЦСКА должен легко реализовывать преимущество в классе. В конце прошлого сезона просто разгромил «Пари» в Нижнем Новгороде. Сейчас тоже жду уверенной победы москвичей. Всё-таки две ничьих на старте – это уже не так здорово. «Нижний» надо побеждать.

Учитывая то, что я увидел в исполнении нижегородцев в 1-м туре, жду результативного футбола. Ставлю на ЦСКА через тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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