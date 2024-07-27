«Пари НН» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 3.30.

«Во 2-м туре РПЛ сойдутся «Пари НН» и ЦСКА. Да, на бумаге тут всё очевидно. Но учитывая то, как бились в первом матче сезона нижегородцы за победу, я уже не настолько сильно уверен в успехе армейцев.

Да, «Пари НН» проиграл в 1-м туре «Рубину» с крупным счётом — 2:4. Но их игру нельзя назвать однозначной. Скажу больше, нижегородцы вполне на ничью наиграли. Они очень много создавали, особенно в первом тайме. Но где-то не везло команде, где-то казанцы грамотно оборонялись. По числу ударов и созданных моментов подопечные Илича превзошли своего противника. Но поражение есть поражение.

Тем интереснее, насколько сильно отличалась игра «Ростова» с ЦСКА. Там голов вообще забито не было. Сломя голову с первых минут в атаку никто не летел — соперники осторожничали и ждали ошибок друг друга. Ростовчане по итогу чуть больше давили и создавали. Команда Николича, для которого это был первый официальный матч в роли тренера коллектива, сыграла в выжидательной манере, ничего толком в атаке не придумывая. Итог — скучные 0:0.

Если говорить о трансферах, то тут «Пари НН» был активнее — после неудачного окончания прошлого сезона он более активно закупается молодыми новичками. ЦСКА же больших сделок пока не совершал. Наверное, главным трансфером команды всё ещё можно назвать приход Николича. Также активно развивается история с уходом Чалова.

Думаю, активной игры в атаке можно ожидать и тут. «Пари НН» снова будет атаковать, он уже показал, как умеет созидать, в игре с «Рубином». Но победит всё равно ЦСКА — на контратаках сумеет забить несколько голов и одолеть противника», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».