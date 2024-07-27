«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата России

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.83.

«Во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025 встретятся «Пари НН» и ЦСКА, мне сразу вспоминается командировка на матч этих команд в конце минувшего чемпионата. Тогда их встреча как будто специально была вынесена на понедельник, чтобы максимальная аудитория российского футбола увидела глубину падения «Нижнего». Команда Саши Илича устроилась при своём зрителе на 2:6, и это стало восьмым поражением в 10 матчах на финише последнего чемпионата. Сохранил статус «Пари НН» только благодаря победе в стыковых матчах с тульским «Арсеналом».

Пришла пора нового сезона, а Нижний Новгород, похоже, всё тот же, образца провальной весны. То, что выстраивал в обороне бывший тренер Сергей Юран, поросло быльëм, и сейчас защитные построения «Пари НН» выглядят крайне уязвимо. А главное, сами постоянно допускают грубые ошибки. В 1-м туре «Пари НН» играл дома с «Рубином» и пропустил три ещё до перерыва при том, что хозяева открыли счёт уже на третьей минуте. «Рубин» грамотно сушил игру во втором тайме, но однажды всё-таки пропустил. А потом в результате классной контратаки покончил с интригой — 2:4 по делу проиграл «Пари НН».

ЦСКА с новым главным тренером Марко Николичем в стартовом туре нового сезона столкнулся с отлаженной системой «Ростова». Армейцы хоть и сыграли вничью 0:0, но сами мало впечатлили и были ближе к поражению, чем к победе. Пока в игре армейцев проскакивает определённая стагнация, что-либо заметно изменить сербскому специалисту не удалось. А ведь есть у ЦСКА и свежие приобретения в лице защитника Кругового, форвардов Койта и Жемалетдинова и вернувшиеся из аренд Бистрович и Гайч. Файзуллаев занят олимпийскими делами со сборной Узбекистана. Кажется, матч с «Пари НН» очень вовремя возникает в календаре ЦСКА: такой соперник может помочь в отлаживании конструктивной игры, пусть это и произойдёт на чужом поле. Пока «Пари НН» и по тому, как он открыл сезон и как выглядел в концовке прошлого, вполне тянет на одного из главных претендентов на вылет. ЦСКА просто мастеровитее и сильнее, должен забивать в Нижнем не однажды. И этого вполне хватит для комфортной победы», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».