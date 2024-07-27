«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

«В Нижнем Новгороде «Пари НН» сыграет с ЦСКА. Армейцы едут на выезд после критики за выездной ничейный матч с «Ростовом». Не слишком понятна ситуация с Фёдором Чаловым. Останется ли он в команде или перейдёт в другой клуб?

В 1-м туре Нижний дома уступил «Рубину» со счётом 2:4. В атаке нижегородцы выглядели нормально, но пропустили аж четыре раза. Голы были похожими, как и ошибки. По ударам у «Пари НН» было преимущество 18:9, но результату это не помогло.

У руля ЦСКА теперь Марко Николич. За его плечами есть опыт РПЛ. Но с «Ростовом» армейцы имели моменты, однако не сумели победить. В прошлом сезоне ЦСКА в Нижнем в очном матче победил со счётом 6:2. В Москве выиграли хозяева — 3:2. В 2022-м году была результативная ничья — 2:2. Мы видим, что команды много забивают в очных матчах.

ЦСКА сыграет без уехавшего на Олимпийские игры Файзуллаева. Мухин и Мендес травмированы. Нижний Новгород не сможет рассчитывать на Жигулёва. ЦСКА завершил предыдущий чемпионат на шестом месте. Сейчас у армейцев семь матчей без поражений. Нижний сумел сохранить прописку только в стыковых матчах. В 13 последних матчах у нижегородцев аж 10 поражений и 40 пропущенных мячей. Поэтому обращу внимание на большое количество голов, которое вполне возможно и на этот раз», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».