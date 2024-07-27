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«Рубин» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Казани

«Рубин» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Казани
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«В прошлом сезоне обе встречи между командами завершились сухими победами чемпионов. Однако нельзя сказать, что в этих матчах всё было однозначно, поскольку у казанского клуба всегда были шансы. Но до этого «Зенит» и «Рубин» между собой играли верховые игры, и в пяти играх подряд сыграла ставка на «обе забьют».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 37'     0:2 Кассьерра – 44'    

В 1-м туре «Рубин» показал, что в атаке эта команда довольно любопытна и Мирлинд Даку способен доставить много проблем сине-бело-голубым. «Зенит» же победил «Крылья Советов», но допустил у своих ворот достаточно моментов. Предстоящая гостевая игра станет для петербургского клуба серьёзным испытанием, и мы увидим довольно интересную борьбу. Я думаю, что в игре смотрится ставка на «обе забьют». У «Рубина» весёлая атака, а «Зенит» позволяет создавать моменты у своих ворот, поэтому ни тем, ни другим не удастся сыграть всухую», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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