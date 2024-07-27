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«Рубин» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

«Рубин» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.71.

«Еще одна игра 2-го тура. «Рубин» легко и уверенно обыграл «Пари НН». «Зенит», в общем, тоже на старте чемпионата выглядит свежо и хорошо: четыре мяча забили «Краснодару», «Крыльям Советов». Полагаю, что, несмотря на то что играют они на выезде, всё равно фавориты этой игры, фавориты этой встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Рубин» уступает и по составу, и, на мой взгляд, амбициозность «Зенита» именно сейчас, на старте турнира, будет проявляться абсолютно максимальным образом. Поэтому простая ставка от меня — победа «Зенита». Коэффициент – 1.71. Я не думаю, что они оступятся в Казани, думаю, что пока что у «Зенита» проблем особых не предвидится, даже несмотря на всякие пертурбации в их составе и продажи, приходы новых игроков. На старте чемпионата, мне кажется, «Зенит» будет хорош», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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