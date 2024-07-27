«Рубин» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.00.

«Рубин» и «Зенит» сойдутся во втором туре чемпионата России. Конечно, думаю, стадион в Казани будет заполнен – приезжает действующий и многократный чемпион страны. Но даже при такой поддержке своих фанатов не уверен тут в успехе команды Рахимова.

«Рубин» стартовал в РПЛ с яркой победы – 4:2 с «Пари НН». Да, забить четыре мяча в первом туре удалось далеко не всем в чемпионате. Но важнее тут даже другое, на мой взгляд. Нижегородцы активно пытались забить и имели множество моментов. Но казанцы выстояли, не пропустили больше двух мячей, грамотно убегали в контратаки, когда надо, держали мяч у себя. В общем, качественную игру провели подопечные Рахимова, заслужили три очка.

Ну а «Зенит» как раз и является другой командой РПЛ, которая забила четыре мяча в своем матче первого тура. Хотя счет у них с «Крыльями Советов» был более разгромным – 4:0. Самарцы не настолько плохо играли, свои моменты имели. Но команду Семака было не остановить. После прошлого сезона она не намерена давать соперникам в турнире хоть какие-то шансы.

Собственно, для «Зенита» это была уже вторая подряд победа, в которой он забивает четыре мяча. До этого также был разгромлен «Краснодар» в Суперкубке, пусть и два мяча «быки» во втором тайме тогда отыграли – 4:2.

Не думаю, что сейчас у «Рубина» получится остановить «Зенит». «Сине-бело-голубые» остаются сильнейшими в РПЛ. Они еще и обновляют и без того сильный состав. Да, есть вопросы по Клаудиньо. Но мы видим, что только Глушенков уже принес четыре мяча своей команде в двух играх, Вендел результативен.

В общем, думаю, сенсации мы не увидим. Моя ставка – фора (-1) мяч на «Зенит», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».