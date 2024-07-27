«Рубин» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

«Во 2-м туре российского чемпионата «Рубин» у себя дома в Казани будет принимать «Зенит», который смотрится очень хорошо в первых играх нового сезона. «Зенит» забил четыре мяча «Краснодару» в Суперкубке, «Зенит» забил четыре мяча в Самаре «Крыльям Советов» в 1-м туре российского чемпионата. Действительно, этот обновлённый «Зенит» намного больше внимания уделяет атакующим действиям, и прекрасно проявляет себя в первых матчах Максим Глушенков, один из новичков команды, который забил уже четыре мяча в двух матчах. Два в ворота «Краснодара» и два в ворота «Крыльев». Кажется, что Глушенков попал в свою команду и может продолжить отмечаться результативными действиями уже в Казани.

«Рубин» в 1-м туре победил на выезде «Пари НН». При этом «Рубин», как и «Зенит», забил четыре мяча ворота своего соперника, что по прошлому сезону совершенно было не характерно для команды Рашида Рахимова, которая отличалась прекрасными действиями в обороне, очень организованной игрой на своей половине поля, но как раз таки исполнителей не хватало. Явно для того, чтобы круто проявлять себя в атаке. Но в начале этого сезона «Рубин» выглядел очень бодро. Поэтому мне кажется, что эти команды, встречаясь вместе в Казани, вполне могут выдать результативный матч. И я бы рискнул предположить, что здесь даже будет тотал больше 2.5 мяча. И «Рубин» наверняка свои шансы в домашней игре найдёт. Рашид Рахимов всегда очень качественно готовится под каждого соперника. Ну, а «Зенит» с таким атакующим потенциалом, ещё и с такой прекрасной скамейкой запасных точно сможет создать и забить в Казани. Так что тотал больше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».