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«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ 27 июля

«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ 27 июля
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.10.

«Зенит» напугал всех в первых официальных матчах этого сезона: по четыре мяча спокойненько забивает, по три за тайм что в Суперкубке, что в Самаре, в прекрасной форме Максим Глушенков, и даже отсутствие Клаудиньо никак в игре против «Крыльев» не сказалось. Да, были проблемы в обороне, где-то там подтащил Латышонок, где-то чуть не хватило мастеровитости самарцам, но «Зенит» в атаке чрезвычайно хорош, очень подвижен, очень хорошо команда бежит.

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«Зенит» в этом туре сыграет с «Рубином» в гостях в Казани. Рашид Маматкулович Рахимов в прошлом сезоне доставил «Зениту» немало неприятностей, особенно во второй части чемпионата, когда обыграли «Зенит» на выезде. Сейчас дома наверняка Рахимов понимает, что надо максимально уплотнить игру, чтобы не дать «Зениту» разбежаться, чтобы сковать действия Глушенкова, чтобы «Зенит» поставить в непростые атакующие условия. Рахимов может это сделать. И «Зенит» впервые сыграет с командой, которая действует в три центральных защитника, при этом достаточно неплохо может обороняться.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

Мне кажется, «Зенит» со своей скоростью, конечно, и с хорошей скамейкой может добавить во втором тайме. «Рубину» важно сдерживать «Зенит» как можно дольше и ловить свой шанс в контригре, как это было в последнем матче в Петербурге между этими командами, когда казанцы этот план исполнили на все 100 и выиграли со счётом 2:0.

Мой прогноз – «второй тайм результативнее первого тайма» за 2.1. Я думаю, что «Рубин» постарается в первом тайме «Зенит» сдержать, но во втором, как обычно между этими командами бывает, основные голевые события, свершения должны произойти», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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