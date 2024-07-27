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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 2.02.

«В плане голов, зрелищности, думаю, ни одна игра этого тура не сможет соперничать с «Динамо» — «Локомотив». У бело-голубых в обороне снова будет экспериментальный вариант: один травмирован, один на Олимпиаде, другой ещё не отгулял отпуск. Но вариант матча с «Факелом» в целом мне понравился. Другое дело, что у «Локомотива» атака гораздо мастеровитее, чем у воронежцев.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локо» же пропустил два от «Акрона», и это ещё удача. Там и три, и четыре могли пропустить. А тут атака «Динамо», которая и в прошлом сезоне доказала свои возможности и забила три мяча «Факелу» за полчаса.

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Не берусь предсказывать исход, ставлю просто на большое количество голов – тотал больше 3», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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