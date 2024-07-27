«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Локомотив».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.07.

«Первое московское дерби в сезоне. Обе команды выиграли свои первые матчи, забив по три мяча. «Локомотив» с трудом разобрался с дебютантом «Акроном», а динамовцы благодаря сумасшедшему первому тайму разобрались с «Факелом», но потеряли Фомина из-за дисквалификации.

«Локомотиву» не хватает надёжности в обороне. Он пропустил два от «Акрона», а мог пропустить и больше. Поэтому с очень яркой атакой «Динамо» справиться будет чрезвычайно сложно.

У «Динамо» тоже проблемы с обороной. Пока не приехали Бальбуэна и Чавес, не готов играть Карраскаль. Тем не менее мне кажется, что «Динамо» сейчас выглядит чуть покрепче.

Моя ставка – «Динамо» не проиграет и обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».