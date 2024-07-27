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«Динамо» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 27 июля

«Динамо» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 27 июля
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» за 2.12.

«Динамо» и «Локомотив» сойдутся во 2-м туре чемпионата России. Несомненно, это один из самых интересных матчей этих выходных. Фаворита тут не так просто назвать, особенно с учётом того, что сезон только стартовал.

Обе команды неделю назад выиграли и сделали это уверенно, много забив. «Локомотив» открывал этот розыгрыш Премьер-Лиги игрой с «Акроном». Казалось бы, всё должно быть легко для железнодорожников — соперник впервые играет в высшем дивизионе. Но тольяттинцы не испугались подопечных Галактионова, сыграли с ними открыто, опасно. Дважды «Локомотив» в итоге пропустил, но забил больше – тут помогли уровень и концентрация. Снова результативными действиями отметился Пиняев, хорошо сыграл Воробьёв.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» в 1-м туре тоже забило три мяча. Команда встречалась уже далеко не с новичком турнира – с «Факелом». Но играли они не в Воронеже, а в Москве, что, конечно, упростило ситуацию для подопечных Лички. Особенно в первом тайме очень уверенно они выглядели – к 28-й минуте забили три мяча. Но вот на 40-й минуте Фомин удалился у «Динамо», и казалось, что тут у соперника появился шанс. Но воронежцы толком представившейся возможностью не воспользовались и отыграли всего один мяч – 3:1 в итоге. Хорошую игру снова провёл Тюкавин. Также отлично себя показали Лепский и Бителло

Больших трансферов обе команды пока не совершали — их стан покинули несколько игроков из-за окончания контрактов или в результате продажи. «Локомотив» в этом плане потерял чуть больше — в «Зенит» перешли Глушенков и Изидор. Летом коллектив провёл пять товарищеских матчей, в которых чередовал разные результаты. «Динамо» в четырёх матчах тоже по два раза проиграло и победило.

Прямо очевидного фаворита тут не могу назвать — это две сильные команды РПЛ, готовые бороться за топ-5 в таблице. В личных встречах в последние годы у них тоже явного фаворита нет — чередовали победы друг над другом и ничьи. Но чуть больше всё равно верю в «Динамо». Клуб, по сути, основных игроков за лето не потерял. Да и в 1-м туре коллектив сыграл более уверенно», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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