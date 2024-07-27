БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура чемпионата России

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.95.

«Главный матч тура пройдёт на «ВТБ Арене». «Динамо» подходит к встрече в хорошем настроении, игра 1-го тура у них удалась на славу. Уже на третьей минуте матча с «Факелом» счёт открыл Иван Лепский, на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а к 28-й москвичи уже вели 3:0. С 40-й минуты команда Марцела Лички играла в меньшинстве, Даниил Фомин опрометчиво пошёл в ногу соперника и схлопотал справедливое удаление. Большую часть игры воронежцы играли в большинстве, но единственное, на что их хватило — гол престижа за авторством бывшего динамовца Евгения Маркова.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» также набрал три очка в прошлом туре, правда, дались они куда сложнее. «Акрон» внезапно смог оказать серьёзное сопротивление. Матч катился к ничьей, но на 79-й минуте случился ключевой эпизод игры. «Локомотив» убежал в контратаку. Дмитрий Воробьёв открылся в центре штрафной и смог переиграть Сергея Волкова. Железнодорожники забирают три очка и готовятся к первому в сезоне московскому дерби. Команды находятся в отличной форме и шансы на победу примерно равны. Предлагаю выбрать для ставки вариант: ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Без Глушенкова только «Акрон» обыгрывать. «Динамо» не по зубам «Локомотиву»
Без Глушенкова только «Акрон» обыгрывать. «Динамо» не по зубам «Локомотиву»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android