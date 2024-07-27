«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.95.

«Главный матч тура пройдёт на «ВТБ Арене». «Динамо» подходит к встрече в хорошем настроении, игра 1-го тура у них удалась на славу. Уже на третьей минуте матча с «Факелом» счёт открыл Иван Лепский, на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а к 28-й москвичи уже вели 3:0. С 40-й минуты команда Марцела Лички играла в меньшинстве, Даниил Фомин опрометчиво пошёл в ногу соперника и схлопотал справедливое удаление. Большую часть игры воронежцы играли в большинстве, но единственное, на что их хватило — гол престижа за авторством бывшего динамовца Евгения Маркова.

«Локомотив» также набрал три очка в прошлом туре, правда, дались они куда сложнее. «Акрон» внезапно смог оказать серьёзное сопротивление. Матч катился к ничьей, но на 79-й минуте случился ключевой эпизод игры. «Локомотив» убежал в контратаку. Дмитрий Воробьёв открылся в центре штрафной и смог переиграть Сергея Волкова. Железнодорожники забирают три очка и готовятся к первому в сезоне московскому дерби. Команды находятся в отличной форме и шансы на победу примерно равны. Предлагаю выбрать для ставки вариант: ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».